Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 08.09.2022 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 09:00
    ABONE OL

    8 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Eylül 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Gizliliğe karşı meyliniz var. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz. 8 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Eylül 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat bugün sırlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız.

    BOĞA: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Başkalarının fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

    İKİZLER: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

        YENGEÇ: Duygularınız, sezgileriniz ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil. Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz.

        ASLAN: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınız sizi arayabilir. İletişim konusunda yoğunluk söz konusu. Sezgileriniz oldukça güçlü.

        BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Kişisel çekiminizin güçlü. İletişim içinde olacağınız kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını inkar etmiyorsunuz.

            TERAZİ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili yaklaşın. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.

            AKREP: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuzda mutlu hissediyorsunuz. Çevresel sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

            YAY: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi mutlu edecek.

                OĞLAK: Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapacaksınız.

                KOVA: Ay burcunuzda ilerliyor ve sezgileriniz yüzünden hatalara açık bir gün. Size anlatılanları yanlış algılayabilir veya çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda dikkatli davranıp çevrenizi korumalısınız.

                BALIK: Gizliliğe karşı meyliniz var. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’li Tosuncuk için 20 yıl hapis istemi!
                Haberler Burçlar 8 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA