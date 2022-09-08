8 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat bugün sırlarınızı kimseyle paylaşmamalısınız.
BOĞA: Kişisel ve geleneksel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Olayların iç yüzünü araştırarak, sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir. Başkalarının fikirlerini kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: Ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.