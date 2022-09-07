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    7 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Eylül 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına asla izin vermemelisiniz. 7 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte7 Eylül 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

    BOĞA: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

    İKİZLER: Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilimlere neden olmak istemiyorsanız. Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

        YENGEÇ: Düşüncelerinizi paylaşırken, herkesin anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, önemli açılımlara neden olacak.

        ASLAN: Duygusal konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenip sorun yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı, olayları akışına bırakmalısınız. Zaman gecikmeleri yaşayabilirsiniz.

        BAŞAK: Kendinizi ifade etmek için her fırsatın sunulduğunu görüyorsunuz Her şeyi detayıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar için her şey yolunda.

            TERAZİ: Bugün çevrenizle işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinizin önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

            AKREP: Bireysel duygularınızla yaşamaktan keyif alıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnun olacaksınız.

            YAY: Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

                OĞLAK: Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

                KOVA: Enerjinizi çok güzel kullanıyorsunuz. Başlatacağınız işlerin size sağlayacağı avantajları çok iyi özümlemelisiniz. Özgürlük isteğinizin size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olun.

                BALIK: Ailenizin istekleri konusunda sezgileriniz mükemmel gelişiyor ve olayların üstesinden kolay bir şekilde geleceğinize inanıyorsunuz. Duygularınızın kısıtlanmasına asla izin vermemelisiniz.
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                Haberler Burçlar 7 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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