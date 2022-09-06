Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 06.09.2022 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 09:04
    ABONE OL

    6 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları... İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz. 6 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün partnerinizle iyi iletişimde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirmede inatçı olacaksınız Mantıklı davranışlarla entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

    BOĞA: Hedefinize adım adım yaklaşıyorsunuz.
    Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.

    İKİZLER: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor.
    Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızdaki farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

        YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız. Yeni işinizde temponuz çok iyi.

        ASLAN: Bugün partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz.
        Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

        BAŞAK: Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Bugün elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

            TERAZİ: Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Kendinizi esnek ve huzurlu hissedeceksiniz.

            AKREP: İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
            Çalışmanızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

            YAY: Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

                OĞLAK: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
                Güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için sunulan doneleri görmezlikten gelmeyin.

                KOVA: Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz.
                Oysa sizin sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı.

                BALIK: İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. İsteklerinizden vazgeçmemelisiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP, İYİ Parti’yi bombaladı! HDP, ihale...
                Haberler Burçlar 6 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA