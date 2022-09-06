6 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün partnerinizle iyi iletişimde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşama geçirmede inatçı olacaksınız Mantıklı davranışlarla entelektüel ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
BOĞA: Hedefinize adım adım yaklaşıyorsunuz.
Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde.
İKİZLER: Toplumsal ilişkileriniz olumlu gidiyor.
Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızdaki farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.