5 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakın.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden; hatalarınızı abartmanızdır. Parasal olarak rahat bir dönem.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Grup çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gün. Tabii, işin yürümesi için gereken bütün altyapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Sizinle çalışmaktan zevk alıyorlar.