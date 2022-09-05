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    • 05.09.2022 08:50
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    5 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri hep yaşayamıyorsunuz. Çünkü onun gelişen olaylara karşı bozulan sinirleri ilişkinizi etkiliyor. 5 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İnce detaylar gerektiren işinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Siz keyfinize bakın.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Buna tek neden; hatalarınızı abartmanızdır. Parasal olarak rahat bir dönem.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Grup çalışmalarınızda başarılı olabileceğiniz bir gün. Tabii, işin yürümesi için gereken bütün altyapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Sizinle çalışmaktan zevk alıyorlar.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Sizi anlık heyecanlara koşturan yeni bir fikir bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz artıyor. Bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelecek kapasitedesiniz. İşinizdeki aksamalar motivasyonunuzu daha da artırıyor. Bugün bazı engeller çıkabilir.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Yeni projeleriniz için finansa ihtiyacınız var. Bugün sizi baskıcılıkla suçlayabilirler. Kendinize aşırı güvenmeniz yanlış anlaşılıyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Son günlerde sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Yaşamı dolu, dolu yaşamak isteyen bir yapınız var. Yemeye düşkünlüğünüz sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize her zaman güvenmemelisiniz. Akıllı ve uyumlusunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Çalışmayı çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş icat ediyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Sadece yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Aşk yaşantınızda sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalıyorsunuz. Kendinizi öyle disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere rahat bakamıyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri hep yaşayamıyorsunuz. Çünkü onun gelişen olaylara karşı bozulan sinirleri ilişkinizi etkiliyor.
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                Haberler Burçlar 5 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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