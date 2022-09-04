4 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.
BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.
İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı da beraberinde getiriyor.
Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteklerini üzerinizde hissedeceksiniz.
Seçenekleriniz artıyor.