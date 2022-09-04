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    • 04.09.2022 08:55
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    4 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları... Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız. 4 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 4 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalısınız.

    BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.

    İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı da beraberinde getiriyor.
    Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteklerini üzerinizde hissedeceksiniz.
    Seçenekleriniz artıyor.

        YENGEÇ: Bugün, Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.
        Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

        ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız.
        Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

        BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor.

            TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.
            Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak ortaya çıkaracaksınız.

            AKREP: Davetlerde felsefi konuşmaları ilginizi çekecek kişilerle tanışacaksınız. Üstün insanlardan hoşlandığınız için görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak.
            Şansınıza her konuda güvenmelisiniz.

            YAY: Huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.
            Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştireceksiniz.

                OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.

                KOVA: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek kendinizi üzüyorsunuz.

                BALIK: Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.
                Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.
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                Haberler Burçlar 4 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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