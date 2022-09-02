2 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınız gayet iyi.
BOĞA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Artık daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.
İKİZLER: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.