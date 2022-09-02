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    • 02.09.2022 08:53
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    2 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları... Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle, anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. 2 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 2 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Bugün birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz

    KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınız gayet iyi.

    BOĞA: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Artık daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz. Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

    İKİZLER: Duygu alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
    Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

        YENGEÇ: Çevrenizin tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
        Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

        ASLAN: Gücünüzün farkındasınız. Hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

        BAŞAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, şartlarınızı gözden geçirip duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız.
        Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

            TERAZİ: Bugün atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınız sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.

            AKREP: Yaşamınızı irdelemekten vazgeçmelisiniz.
            Duygusal gerginlikler canınızı sıkmamalı.
            Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
            Eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.

            YAY: Değişken yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz.
            Sabırlı olup gereksiz yargılamalardan uzak durmalısınız.

                OĞLAK: Bugün bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Oysa, yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi temkinli olmaya yöneltmeliydi.
                Bugün, çevrenize hakimsiniz.

                KOVA: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz.
                Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutumdasınız.
                Akrabalarınıza dikkat etmelisiniz.

                BALIK: Sık değiştirdiğiniz yaşam rutinleriniz nedeniyle, anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Bugün kendi sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, birtakım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 2 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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