1 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir. Fakat taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması, sizi her anlamda mutlu ediyor.
BOĞA: Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşına gireceksiniz. İş çevresinde konumunuzdan dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız ediyor. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.
İKİZLER: Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.