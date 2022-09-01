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    1 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Eylül 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. 1 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Eylül 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir. Fakat taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması, sizi her anlamda mutlu ediyor.

    BOĞA: Kariyerinizin ön plana çıkmasıyla gizli bir güç savaşına gireceksiniz. İş çevresinde konumunuzdan dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız ediyor. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.

    İKİZLER: Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

        YENGEÇ: İç güdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde, başarıyı kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz.
        Bugün, mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır.

        ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünüp hızlı karar almalısınız.
        Bugün, düşündüğünüz konularda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konulara bağlı gelişecek özel durumlar var.

        BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar, iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.

            TERAZİ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.
            Kısa yolculuklar söz konusu.

            AKREP: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırıyor.
            Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

            YAY: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız.

                OĞLAK: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Birlikte olmanız sizi de mutlu edecek. Fakat çevrenizi de, ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.

                KOVA: Ruhsal evinizde ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız.
                Sabırlı davranışlarınızla herkesi şaşırtıyorsunuz.
                Çevrenize taviz vermiyorsunuz.
                Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.

                BALIK: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Size destek verecek dostlarınızla bir arada olacaksınız.
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                Haberler Burçlar 1 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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