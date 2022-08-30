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    • 30.08.2022 08:54
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    30 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları... Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya zorluyor. 30 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: İşinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Keyfinize bakın.

    BOĞA: Grup çalışmalarınızda başarılı olabilirsiniz. Tabii, işin yürümesi için gereken bütün altyapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden sizinle çalışmak çok zevkli.



    İKİZLER: Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz.
    Onun bozulan sinirleri ilişkinizin gidişini belirliyor.



        YENGEÇ: Evinizi ve ailenizi ilgilendiren bir konuda çok meşgul olacaksınız. Beraberce sevinebileceğiniz sonuçlar alacaksınız. Yaptığınız iş anlaşmalarında risk faktörlerini göz önüne alınız.



        ASLAN: Sizi anlık heyecanlara koşturan yeni bir ilgi alanı bulduğunuzda sevdiğinize olan ilginiz de artıyor. Çünkü, bir olaya motive olabilmeniz için başka bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz.



        BAŞAK: Ailenizle ilgili problemler başınızı ağrıtsa da sorunlarınızın üstesinden gelebilecek kapasiteye sahipsiniz. İşinizde aksayan durumlar motivasyonunuzu daha da artırıyor.



            TERAZİ: Maddi konular kafanızı fazla meşgul ediyor. Özellikle yeni projeleriniz için yeni bir finans kaynağına ihtiyacınız var. Bugün sizi fazla baskıcı bulabilirler. Özgüveniniz yanlış anlaşılıyor.



            AKREP: İstediğiniz her şeye kolaylıkla sahip olacağına inanlardansınız. Sevgi konusunda da aynı şeyler söz konusu. Son günlerde sevdiğiniz kişinin fikrini almadan kararlar veriyorsunuz.



            YAY: Yaşamı dolu dolu yaşamak istiyorsunuz. İyi yiyeceklere düşkün olmanız, sağlığınızı daha tehlikeye atıyor. Sağlam bünyenize her zaman güvenmemelisiniz. Akıllı ve uyumlusunuz.



                OĞLAK: Çalışmayı çok sevdiğiniz için, kendinize devamlı iş çıkarıyorsunuz. Çok açık fikirli olduğunuz söylenemez. Sadece kendi yöntemlerinizi ve doğrularınızı savunuyor olmanız ilginç.



                KOVA: Aşk yaşantınızda da sorumluluk sahibi olduğunuz için, tutkulu aşklardan uzak kalmaya çalışırsınız. Kendinizi öyle çok disiplin etmişsiniz ki, yaşadığınız şeylere bir türlü rahat bakamıyorsunuz.



                BALIK: Güçlü bir adalet duygusuna sahipsiniz. Bugün yine geçmişinizi sorgulayarak, huzursuz olabilirsiniz. Parasal olarak rahat bir dönemdesiniz. Şans sizden yana ve başarıya zorluyor.
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                Haberler Burçlar 30 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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