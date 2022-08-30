30 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İşinizle ilgili önemli bir konuda başarı sizi bekliyor. Fakat, bu biraz da size bağlı. Partnerinizle aranızı açmak isteyen bazı kişilerin dedikodularına aldırmayın. Keyfinize bakın.
BOĞA: Grup çalışmalarınızda başarılı olabilirsiniz. Tabii, işin yürümesi için gereken bütün altyapıları hazır hale getirmenizin rolü çok büyük. Bu yüzden sizinle çalışmak çok zevkli.
İKİZLER: Sevdiğiniz insanın size karşı ilgisinin ve anlayışının yoğun olacağı bir gün. Böyle günleri her zaman yaşayamıyorsunuz.
Onun bozulan sinirleri ilişkinizin gidişini belirliyor.