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    • Burçlar
    • 29.08.2022 08:42
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    • 29.08.2022 08:45
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    29 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılıyor. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinize olan güveninizi çevrenize de yansıtın. 29 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracaksınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Çevrenizde sizi kuşatan yanlış kişilerin dengesiz davranışları canınızı sıkabilir. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek istiyor ve bulunduğunuz şartlardan sıkılıyorsunuz. Bugün eğlenceli olacak.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerliyor ve arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusal akıcılığınızın çok yüksek. Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz hızlanmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, size yeni ufuklar açacak.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı önemli ama her konuda kendinizi çok yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

        23 Eylül - 22 Ekim

        Terazi

        Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Jüpiter çalışma evinizde geri giderken maddi konularda temkinli yapıyor. Neptün, Balık burcunda geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için tuhaf ilişkilere kalbiniz daima kapalı.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün.

            22 Aralık - 19 Ocak

            Oğlak

            Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Neptün, Balık burcunda geri giderken çevrenizde kurduğunuz sağlam dostlukların yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser yaklaşabilirsiniz. Sabit düşünmekten vazgeçmeyen bir yapınız var.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılıyor. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gün. Kendinize olan güveninizi çevrenize de yansıtın.
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                Haberler Burçlar 29 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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