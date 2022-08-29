29 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracaksınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Çevrenizde sizi kuşatan yanlış kişilerin dengesiz davranışları canınızı sıkabilir. Amaçlarınız doğrultusunda hareket etmek istiyor ve bulunduğunuz şartlardan sıkılıyorsunuz. Bugün eğlenceli olacak.