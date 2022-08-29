29 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar, size yeni ufuklar açacak.

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı önemli ama her konuda kendinizi çok yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.