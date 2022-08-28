21 Mart - 19 Nisan
Koç
İşiniz için her zorluğa korkusuzca katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı belirgin bir hale getiriyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak.