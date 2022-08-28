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    • Burçlar
    • 28.08.2022 08:47
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    • 28.08.2022 08:51
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    28 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları... Değişim içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz. 28 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İşiniz için her zorluğa korkusuzca katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, maddeye olan bağımlılığınızı belirgin bir hale getiriyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından biri olarak, çevrenizi yargılamanız normal.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Sosyal ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız duygu ve mantık dengenizi korumak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında kararsızlık gösterebilirsiniz. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün, grup çalışmalarına yatkınsınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Olayları daima kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Hislerinizde hiç yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Yeni dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Çalışacağınız kişileri sınamaktan yorulmuyorsunuz. İlginç kişilere şans vermenin sakıncası olmadığını bilmelisiniz. Mutluluk kapınızda.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz artık. Olaylara takılmıyorsunuz. Sürekli kendinizi aşma eğilimi içindesiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Güneş tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

            22 Aralık - 19 Ocak

            Oğlak

            Güneş kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerleyerek güç isteğinizi ön plana çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız mevcut. Özellikle bugün size karşı çıkabilirler.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. İç huzurunuz için artık bazı olayları geçmişte bırakmanız gerekiyor.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Değişim içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 28 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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