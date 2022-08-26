26 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.
BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemini hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Bu sıralar enerjiksiniz.