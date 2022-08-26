Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 26.08.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2022 08:51
    ABONE OL

    26 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları... İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. 26 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.



    BOĞA: İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemini hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.



    İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Bu sıralar enerjiksiniz.



        YENGEÇ: Kinci yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış öfkenizi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.



        ASLAN: Mal varlığınızı artıracak istekleriniz gerçekleşecek.
        İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.



        BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zorlaşacaktır. Bugün özellikle farklı düşünüyor fakat duruma hakim oluyorsunuz.



            TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini sezgisel bir biçimde hissedeceksiniz. İşlerinizi bir an önce toparlamalısınız.



            AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdeki kişilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Sözlerinizi tutacaksınız.



            YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. Saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.



                OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz oldukça yüksek.



                KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar geri geliyor.



                BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Macron’dan Türkiye’yi hedef alan küstah sözler
                Haberler Burçlar 26 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA