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    • 25.08.2022 08:54
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    25 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları... İsteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamalısınız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün herkesi kolayca etkileyebiliyorsunuz. 25 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.


    BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
    Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.



    İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
    Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.



        YENGEÇ: Olaylar karşısındaki yaklaşımlarınız, yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde başarıyorsunuz. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.



        ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz.
        Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.
        İstikrarı sağlamanız çok zor.



        BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın olacağı bir dönemdesiniz.



            TERAZİ: Masraflarınızdaki artış biraz da kendi hatanız. Alış veriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz.
            Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dil kullanarak söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.



            AKREP: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.
            Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. İlginç bir durum ortaya çıkacak.
            Kozmik tesadüfler eski duyguları tetikliyor.



            YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız.
            Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz.



                OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.



                KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şans yanında problemleri de beraberinde getirebilir.



                BALIK: İsteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamalısınız.
                Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün herkesi kolayca etkileyebiliyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 25 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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