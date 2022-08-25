25 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir.
BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.
İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken karmaşa yaşayabilirsiniz. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.