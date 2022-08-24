Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 24.08.2022 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2022 08:46
    ABONE OL

    24 Ağustos 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Ağustos 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçireceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız. 24 Ağustos 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçının. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Parasal konulara girmemelisiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Çevresel koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplinden hoşlanmıyorsunuz. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Sizin için sonuç önemli, bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınızda yalnız kalma isteyeceksiniz. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri sizin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Kısa vade çözüm sonuçları önemli.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün kuruntularınız oldukça yüksek. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyi incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçireceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Gülşen haddini aştı! İmam Hatiplileri hedef aldı
                Haberler Burçlar 24 Ağustos 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA