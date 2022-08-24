24 Ağustos 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Sizin için sonuç önemli, bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınızda yalnız kalma isteyeceksiniz. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.