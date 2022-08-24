24 Ağustos 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçının. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Parasal konulara girmemelisiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.