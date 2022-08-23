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    • 23.08.2022 08:59
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    23 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları... Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz. 23 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Başarılı bir iş dönemi yaşadığınız halde hedeflerinizde zorlanıyorsunuz. Çevrenizle kuracağınız olumlu iletişim, size yardımcı olacaktır. Yaşamınızda aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor.



    BOĞA: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz, iş başarınızı olumlu etkiliyor.
    Bugün detaycısınız. Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz.



    İKİZLER: Yeni başlangıçların her zaman gerginlik getirdiğini sizde biliyorsunuz. Bugün maddesel güvenliğiniz ön planda olacak.
    Kan bağı olduğunuz kişilere maddi konularda söz hakkı vermelisiniz.



        YENGEÇ: Burcunuzda ilerleyen yönetici gezegeniniz Ay'dan destekler almaya başlıyorsunuz.
        Ortak dostlarınızla yeni bir döneme giriyorsunuz. Hızlı hareket etmeyi amaçladığınız zaman başarılı oluyorsunuz.



        ASLAN: Kendinize özgüveniniz o kadar tam ki, hiçbir konuda hata kabul etmek istemiyorsunuz.
        Her işe yetişmeniz mümkün değil.
        Ailenize de zaman ayırmalısınız. Dostlarınız her konuda size yardımcı olacaklar.



        BAŞAK: Sorumluluğunuzun artması sizi olumsuz yönde etkilediğini zannediyorsunuz.
        Aslında yaşam enerjinizin daha çok artıracak bir olay. İş konusunda, her türlü ayrıntıları hesaplamak zorundasınız.



            TERAZİ: Mantıklı olduğunuzu biliyorsunuz.
            Rekabetçi yapınız aşkta da kendini gösteriyor.
            Sevgilerinizi farklı yaşadığınız için, yanlış anlaşılıyorsunuz. Tutkulu yapınız; sizi farklı ilişkilere sürüklüyor.



            AKREP: Çevrenizdeki insanlardan uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
            İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz. Karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün.



            YAY: İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız ortamlardasınız. Bazı paslaşmalar sonucunda günün ilerleyen saatlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.



                OĞLAK: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu, olacak. Bir çok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız.
                Etrafınızdaki insanlardan bağımsız olarak düşünün ve hareket edin.



                KOVA: Planlı davrandığınız zaman, olaylar rayına oturuyor. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak, enerjinizi istediğiniz gibi dengeleyeceksiniz. Önemli konular üzerinde yoğunlaşmanızı sağlayacak.



                BALIK: Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zamana, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Bugün, olayları sürekli yargılayarak, duygusal tatminlerinizin çıtasını yüksek tutmak isteyeceksiniz.
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                Haberler Burçlar 23 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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