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    • 19.08.2022 08:55
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    19 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları... Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz. 19 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız. Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.
    Canınız sıkılabilir.

    BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

    İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir.
    Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın.

        YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.
        Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.
        Oysa, enerji yüklüler.

        ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.

        BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalısınız. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

            TERAZİ: Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
            İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar.
            Siz tutku ve aşk insanısınız.
            İhtiraslı aşklarınız dillere destandır.

            AKREP: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor.
            Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

            YAY: Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.
            Yaptığınız her işi ses getirirken, sabırlı davranışlarınız takdir görecek.

                OĞLAK: Bugün haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri birleşecek. Ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar çıkacak.

                KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek.
                Bugün özellikle huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız.

                BALIK: Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 19 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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