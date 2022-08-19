19 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız. Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.
Canınız sıkılabilir.
BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.
İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir.
Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın.