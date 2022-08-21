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    • Burçlar
    • 21.08.2022 08:48
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    • 21.08.2022 09:13
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    21 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları... Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz. 21 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız

    KOÇ: Bu dönem size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

    BOĞA: Bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek.
    Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
    Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

    İKİZLER: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

        YENGEÇ: Bu dönem daha dengeli mantıklı olacaksınız.
        Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.

        ASLAN: Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Tanıştığınız kişilere dikkat edin.

        BAŞAK: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz.
        Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız.
        Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz.
        Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.

            TERAZİ: Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermeyin. Hırslarınız yaşamınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için ılımlı adımlar atacaksınız.

            AKREP: Kendinizi güçlü hissedecek ve bir başkası tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her işi ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

            YAY: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

                OĞLAK: Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek elinizde.

                KOVA: Bugün riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.
                Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.

                BALIK: Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 21 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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