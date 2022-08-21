21 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bu dönem size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.
BOĞA: Bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek.
Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.
İKİZLER: İş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.