18 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: AİLE içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir.
BOĞA: KISKANÇLIKTAN öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size destek verebilir.
İKİZLER: ARKADAŞLARINIZA gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bulamıyorsunuz.
Bu yapınızı en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor.