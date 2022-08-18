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    • Burçlar
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    • 18.08.2022 08:46
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    18 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. 18 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: AİLE içinde yapmayı arzuladığınız değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada, kesinlikle partnerinizin fikrini de kulak ardı etmeyin. Başkalarının fikirleri ilgilendiğiniz konuda size anlamsız gelebilir.

    BOĞA: KISKANÇLIKTAN öte sahiplenici yapınız çevrenizde yanlış anlamalara neden olabiliyor. Düşüncelerinizi paylaşmaktan hoşlanmayacağınız bir gün. Aile büyüklerinden biri, size destek verebilir.

    İKİZLER: ARKADAŞLARINIZA gereksiz şekilde sivri sözler ediyorsunuz. Bu o kadar anlık oluyor ki, geri dönüş için zaman bulamıyorsunuz.
    Bu yapınızı en kısa zamanda çözüme kavuşturmanız gerekiyor.

        YENGEÇ: BUGÜN özellikle maddi konularda kimseden yardım almadan ilerliyorsunuz.
        Hesaplarını ince bir şekilde yapmanız size belli bir disiplin getiriyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.

        ASLAN: HEDEFLERİNİZ, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, sabırla yaklaşıyorsunuz.

        BAŞAK: GEÇMİŞTE yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu.
        Önceki zamanlarda verdiğiniz kararları uygulama olanağı bulacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunlar çıkabilir.

            TERAZİ: İYİ niyetli dostlarınızın önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.
            Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.

            AKREP: AŞK yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir, veya paylaşım içinde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilir, ilişkilerinizi yargılayabilirsiniz.

            YAY: FARKLI görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz. Eski beklediğiniz tekliflere sıcak bakabilirsiniz. Etkilendiğiniz bu kişi daha sonra yaşamınızda büyük bir yer kaplayacaktır.

                OĞLAK: OLAYLARA yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz.
                Sadece, riskleri unutmamalısınız.
                Sosyal çevreniz içinde etkinliğiniz artıyor. Göz dolduracak davranışlarda bulunacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz.

                KOVA: İLİŞKİLERİNİZDE karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey iyi olacak. Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız.

                BALIK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli.
                Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.
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                Haberler Burçlar 18 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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