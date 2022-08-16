16 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Gereksiz masraflarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Severek aldığınız şeyleri sonradan kullanmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamları arzuladığınız gibi etkileyeceksiniz.
BOĞA: Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız.
İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyonu yaratabiliyorsunuz.
İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.
Bugün çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz.