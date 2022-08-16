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    • 16.08.2022 09:06
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    16 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları... Aile içinde sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyüklerin desteğini alacaksınız. 16 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Ağustos 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Gereksiz masraflarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Severek aldığınız şeyleri sonradan kullanmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamları arzuladığınız gibi etkileyeceksiniz.

    BOĞA: Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız.
    İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyonu yaratabiliyorsunuz.

    İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.
    Bugün çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz.

        YENGEÇ: Aynı düşünceye sahip olmadığınız grupların size cephe aldığını göreceksiniz. Aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek bitirmek isteyebilirsiniz.

        ASLAN: Sözleriniz baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Yaratıcı kişilerle birlikte olacak ve sizi destekleyen güçlü kişilerin arkadaşlığını tercih edeceksiniz.

        BAŞAK: Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz.
        Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

            TERAZİ: Bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışmalısınız.
            Jüpiter'in geri gidişiyle işinizle ilgili kendinizi yetiştirmeniz gereken konularda kurs ve seminer gibi aktivitelere katılacaksınız.

            AKREP: İş hayatınızla arkadaş gruplarınız birlikte kaynaşacaktır. Mesleki anlamda yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek dostluklar kuracaksınız. Aşk ve iş ilişkilerinizde gücü tercih edeceksiniz.

            YAY: Kendi işinizi yapıyorsanız, Satürn geri giderken dikkatli olmalı ve risklere girme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız.
            Bir işiniz varsa, yeni yöntemler yerine eski şartları sürdürmeye devam etmelisiniz.

                OĞLAK: Satürn finans evinizde geri gitmeye devam ediyor. Üretim yapan bir firmada çalışıyorsanız; piyasaya yeni mallar sürmek yerine eski ürünlerinizi iyileştirme ve daha iyi sunma projeleri geliştirmelisiniz.

                KOVA: Satürn geri gitmeye devam ediyor. Tüm bunlar şartlarınızın değişime uğrayacağı sinyallerini vermektedir. Yollarla ilgili beklediğiniz projeler gündeme gelecektir. Beğişen şartlar nedeniyle oldukça zorlanıyorsunuz.

                BALIK: Aile içinde sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz.
                Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyüklerin desteğini alacaksınız.
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                Haberler Burçlar 16 Ağustos 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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