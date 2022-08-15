15 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi sonuç vermiyor. Sabırlı olmalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Başarısız olmaya tahammülünüz yok. Çevrenizin de olumsuz sonuçlardan sorumlu olduğunu unutmamalısınız. Derin düşününce kolayca çözüme ulaşıyorsunuz. Satürn kariyer evinizi denetliyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz yüzünden, birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak isterken, koyduğunuz bazı kuralları önce kendiniz bozuyorsunuz.