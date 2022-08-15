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    • Burçlar
    • 15.08.2022 08:44
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    • 15.08.2022 08:50
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    15 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Olayların içinde olmak bazen sizi sıkıyor. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlardan uzaklaşın. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. 15 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi sonuç vermiyor. Sabırlı olmalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Başarısız olmaya tahammülünüz yok. Çevrenizin de olumsuz sonuçlardan sorumlu olduğunu unutmamalısınız. Derin düşününce kolayca çözüme ulaşıyorsunuz. Satürn kariyer evinizi denetliyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz yüzünden, birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak isterken, koyduğunuz bazı kuralları önce kendiniz bozuyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Bugün dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların öne çıkması ile, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak sonuçlandıracaksınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Kariyer anlamında uzun süredir ulaşmak istediğiniz kişilerin karşınıza çıkması, evrenin size hediyesi olacaktır. Mesleki anlamda size yardımcı olabilecek güçlü dostlarınız var.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Öfkenizi baskı altında tuttuğunuz zaman vücudunuza zarar veriyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Yılmadan ve üşenmeden sabırla çalışıyorsunuz. Zaten siz daha farklı olamazsınız. Bu hafta planlarınızı sistemli ve mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Bazı şartlar değişebilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Yapmak istediğiniz atılımlar kafanızı karıştırabilir.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün duygusal konularda fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmalısınız. Toplumda göze çarpacak farklı çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                İlişkilerinizde baskın bir portre çizeceksiniz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Seçimlerinizi iyi belirliyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Jüpiter'in geri gitmesi, işlerinizi dikkatlice ele almanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Kendinize çok güvenmenize rağmen, hata yapma olasılığınız yüksek. İstediğiniz şartlar oluşmayabilir.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Olayların içinde olmak bazen sizi sıkıyor. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlardan uzaklaşın. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.
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                Haberler Burçlar 15 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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