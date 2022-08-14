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    • 14.08.2022 08:33
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    14 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları... Birçok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacaksınız. Akıllıca hamle yapmalısınız. İçsel kuruntularınız yüksek. 14 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte14 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdekilere iyi niyetle yaklaşıp onların problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.

    BOĞA: Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu. Bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkacaktır.

    İKİZLER: Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz. Geri giden Jüpiter sayesinde yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde, eski dostluk duygularınızı yeniden tazeleyeceksiniz.

        YENGEÇ: Bugün iletişim konusunda unuttuğunuz fırsatlar yeniden ortaya çıkacak. Size karşı hatalı davrananların gerçek yüzünü görmek sizi üzmemeli. En azından bazı olaylar açıklık kazanacaktır.

        ASLAN: Bugün ailenizin sorunlarına duyarsız kalamıyorsunuz. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Kararlarınız yanlış anlaşılabilir.

        BAŞAK: Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir hafta. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Farklı yapınızı her konuya yansıtacaksınız.

            TERAZİ: Bazılarınızın duygusal hayatı atağa kalkıyor. Bugünlerde yurt dışına seyahat etme isteğiniz var. Aşk ve iş gezilerine hazırlıklı olmalısınız. İlginç davranışlarınız daha da orijinal hale gelecek.

            AKREP: İlişkilerinize kendi damganızı vurmak istediğiniz için, duygusal konulara daha fazla değer vereceksiniz. Yeni ortamlarda karşı cinsi etkileyeceksiniz. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendireceksiniz.

            YAY: Hayal kurmak için uygun bir gün değil. Çevrenizde yanlış anlaşılmanız söz konusu. Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, olayları abartmamalısınız.

                OĞLAK: Satürn, maddi evinizde size sorunlar yaşatabilir. Uzun zamandır size ödenmeyen borçlar gelebilir. Satın almak için uğraştığınız ve piyasada bulamadığınız bir şey aniden karşınıza çıkacak.

                KOVA: Toplumsal değerlerinizi istediğiniz formata uygulayabileceksiniz. Uzun süredir planladığınız bir olay gerçekleşecek. Bu istek sizi memnun edecek ve sevginizi yansıtmak istemeniz iyi gelecek.

                BALIK: Birçok başarı sizi bekliyor ve siz yavaşlama modunda hareket ediyorsunuz. Kafanızda bin bir sorularla cevap aramaya çalışacaksınız. Akıllıca hamle yapmalısınız. İçsel kuruntularınız yüksek.
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                Haberler Burçlar 14 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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