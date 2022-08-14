14 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşadığınız olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Çevrenizdekilere iyi niyetle yaklaşıp onların problemlerine çare bulmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlık konusunda fazla iyimsersiniz.
BOĞA: Bugün canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu. Bazılarınızın işleri açılacak ve yeni iş teklifleri karşınıza çıkacaktır.
İKİZLER: Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz. Geri giden Jüpiter sayesinde yakın dostlarınıza yapacağınız ziyaretlerde, eski dostluk duygularınızı yeniden tazeleyeceksiniz.