Bu burçlar taşı sıksa suyunu çıkarır! İşte en kararlı burçlar!

• Yengeç: Yengeç burçları, tembellikleri sebebi ile bazı durumlar içinden çıkamayabilirler. Tembel olmaları ile beraber boşvermiş tavırları insanların canını sıkabilir.

• Aslan: Aslan burçları, en çok kendilerinden arkasından konuşulmasından sonra insanlara verdikleri tepkiler genellikle korkutucu olabilir. Bu nedenle de aslan burçları ile kurulan iletişimlere dikkat edilmesi gereklidir. Aslan burçlarının karşılarında olan kişilere söyleyecekleri şeyler fazla kırıcı olabilir.

• Başak: Başak burçlarının en büyük takıntıları düzen konusundadır. Başak burçlarının evinde kalınmasından veya özel eşyalarının yerlerinin değiştirilip düzenlerinden bozulmasından sonra yaşanacak olan şeyler kişilere sıkıntı verebilir.

• Terazi: Sanata, güzelliğe ve estetiğe olan düşkünlüklerinden dolayı genellikle maddi yönde sıkıntı çekebilirler. Ancak terazi burçlarına çekmekte oldukları sıkıntıların yapmış olduklarından dolayı yaşandığının söylenmesi, kendilerine fazla tepkiler verilmesine sürekli olarak laf sokulmaya başlanmasına neden olacaktır.

• Akrep: Duygusuz burçlar arasında yer alan akreplerin kendilerine duygusuz olduklarının hatırlatılmasından sonra verecekleri büyük tepkilerden biraz çekinilmesi gereklidir.

• Yay: Bazı şeyleri sürekli olarak doğru yaptıklarını düşünmelerinden dolayı kendilerini insanlardan üstte gören yaylar, kendilerinin ne olduğunu başkalarından duymalarından sonra biraz bozulabilirler.