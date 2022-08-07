7 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla şekilleniyor.
BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
İKİZLER: Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.
İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.