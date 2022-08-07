Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 07.08.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2022 08:51
    ABONE OL

    7 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları... İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız yediklerinize dikkat etmelisiniz. 7 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Ağustos 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla şekilleniyor.

    BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

    İKİZLER: Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek.
    İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.

        YENGEÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.

        ASLAN: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.
        Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

        BAŞAK: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

            TERAZİ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
            Maddi konularda Jüpiter'in geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

            AKREP: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.

            YAY: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapıyorsunuz.

                OĞLAK: Uzun zamandır partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşıyorsunuz.
                Bu durum sizde bazı karışıklıklara neden oluyor. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz etrafınızla birlikte şekilleniyor.

                KOVA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
                Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

                BALIK: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız yediklerinize dikkat etmelisiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Spotify hesap verecek
                Haberler Burçlar 7 Ağustos 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA