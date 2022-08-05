5 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Merkür'den değişik etkiler alıyorsunuz. Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün olacak.
BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve idealleriniz doğrultusunda doğru kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.
İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.