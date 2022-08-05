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    • 05.08.2022 08:48
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    5 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları... Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. 5 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Ağustos 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Merkür'den değişik etkiler alıyorsunuz. Bugün maddesel konular önem kazanıyor. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün olacak.

    BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve idealleriniz doğrultusunda doğru kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.
    Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.

    İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.

        YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zorluk çıkarabilir. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Bugün arkadaşlarınızın desteğiyle bazı işler başarabilirsiniz.

        ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz olumlu etkilenecektir.

        BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.
        Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.

            TERAZİ: Özgün davranışlarınızı sergilerken, hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.
            Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Beğendiğiniz konularda mükemmel hissediyorsunuz.

            AKREP: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz.

            YAY: Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.

                OĞLAK: Ay'ın konumu, kafanızı karıştırıyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.
                Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.

                KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.
                Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz.
                Her konuda yine kendinizi öne atıyorsunuz.

                BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
                Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
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                Haberler Burçlar 5 Ağustos 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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