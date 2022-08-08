8 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınız deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Alışveriş yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.