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    8 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    8 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz. 8 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Ağustos 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınız deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Alışveriş yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Maddi konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacaktır. Onlarla yapacağınız işbirlikleri ve vereceğiniz destek sizi oldukça mutlu edecektir.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Görüştüğünüz üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Kişisel başarınızı arttırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bir süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi arttıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartların sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz bir çok işin fazlası olacak.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 8 Ağustos 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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