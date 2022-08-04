4 Ağustos 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.
Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçin.
BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için idealleriniz doğrultusunda kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışmamalısınız.
İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.