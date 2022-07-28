28 Temmuz 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi geçiyor.
Çevrenizi sınayacağınız bir gün.
BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmamalı, gerekli kişilere ulaşmalısınız.
İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Bazı planlarınızın sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.