Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 28.07.2022 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2022 08:58
    ABONE OL

    28 Temmuz 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Temmuz 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız. 28 Temmuz 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Temmuz 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi geçiyor.
    Çevrenizi sınayacağınız bir gün.

    BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yapınızı bozmamalı, gerekli kişilere ulaşmalısınız.

    İKİZLER: Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konular sizi olumlu etkiliyor. Bazı planlarınızın sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

        YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınız size oldukça iyi gelecek.

        ASLAN: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
        Paylaşım duygunuz çevreniz için önemli.

        BAŞAK: Ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.
        İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

            TERAZİ: Retro Jüpiter'in sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
            Kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz. Aklınız karışık.

            AKREP: Bugün duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdekilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdıklarınızın gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz.
            Küçük seyahat planları var.

            YAY: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
            Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
            Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları size enerji verecek.

                OĞLAK: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün.
                İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

                KOVA: Yakın dostlarınızın size destek vereceği konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
                Bugün, yaratıcılığınız artıyor.

                BALIK: Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.
                Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Mersin’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu
                Haberler Burçlar 28 Temmuz 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA