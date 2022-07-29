29 Temmuz 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.
Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince düşünmelisiniz.
İKİZLER: İş yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşler oluştuğunda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade edebilmelisiniz.