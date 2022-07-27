27 Temmuz 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGULARINIZI, yaratıcılığınızla kombine edeceksiniz. İşlerinizin düzenli ilerlemesi, sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz.
BOĞA: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.
Sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.
İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz.
Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.