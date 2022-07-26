26 Temmuz 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz.
Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz.
İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz.
Yoğun bir döneme giriyorsunuz.
BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz.
Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.