29 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.
BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.
İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeye gereksinim duyacaksınız.
Enerjik ve aktif olacaksınız.