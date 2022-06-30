30 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz.
Çalışma hayatınızda baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz.
BOĞA: Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için bugünkü sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz.Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal ve aile yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz.
İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca atlatacaksınız.
Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.