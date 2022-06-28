28 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz.
Bugün özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz.
BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz fakat bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispatlarken mücadeleyi seviyorsunuz.
İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda ödün vermiyorsunuz.