27 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
TAKINTILARINIZ, işlerinizin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen içinize sinmeyen bir şeyler var. Arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturmuş durumdasınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
KARİYERİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için yeni başlangıçlar konusunda tereddütte kalıyorsunuz. Anlaşmalar konusunda yüksek performans sergiliyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
DOST çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyif alarak dinleniyorsunuz. Fakat bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor.