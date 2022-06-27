Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 27.06.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2022 08:54
    ABONE OL

    27 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. 27 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    TAKINTILARINIZ, işlerinizin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşullar sizi desteklemesine rağmen içinize sinmeyen bir şeyler var. Arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturmuş durumdasınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    KARİYERİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu. Garantili işlerden hoşlandığınız için yeni başlangıçlar konusunda tereddütte kalıyorsunuz. Anlaşmalar konusunda yüksek performans sergiliyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    DOST çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyif alarak dinleniyorsunuz. Fakat bazı konular sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir işbirliğine ihtiyacınız var. Kendinize zaman ayırın.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        HER konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        MERKÜR toplumsal ilişkilerinizi aktif bir şekilde etkiliyor. Yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            CANLI ve neşeli bir gününüzdesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve özel bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            BUGÜN, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de ikilem içinde kalabilirsiniz. Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var, bunu siz de biliyorsunuz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Merkür, her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Zihinsel aktivitenizin yoğun ve güçlü olması istediğiniz şartları size sunacak.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                ÇALIŞMA hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın. Çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı daha ılımlı hale getirmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İLİŞKİLER konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışabilir. Enerjinizi doğru kullanmanız gerektiği konusunda kendinizi disipline etmelisiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                TALEBİNİZİN fazla olduğu bir gün içindesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                TOGG’a nükleer doping! Türkiye’yi ilk sıralara yükseltecek adım
                Haberler Burçlar 27 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA