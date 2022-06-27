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Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri nelerdir? HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA UYUMLU?

Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri, insanların kişilikleri ve ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli bir konudur. Koç burcu, inatçılığıyla bilinir, ancak aynı zamanda uyumlu ve yapıcı bir yapıya sahiptir. Zorluklar karşısında cesaretle mücadele eden Koç burcu, güçlü bir karaktere sahip olmanın yanı sıra, enerjik ve lider ruhlu özellikleriyle de tanınır. Boğa burcu ise keyfine düşkün ve konforu seven bir yapıya sahiptir. Özellikle yemeğe ve uykuya olan düşkünlükleri, Boğa burcunun rahatına ne kadar önem verdiğini gösterir. Boğa burçları, kendilerine benzeyen kişilerden ziyade, kişilik uyumuna daha çok önem verirler. Astroloji, burçların bu özelliklerini ve uyumlarını inceleyerek, insan ilişkilerinde rehberlik eden bir araçtır.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 16:25 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:25
Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri nelerdir? HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA UYUMLU?

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Astrolojide, burç uyumları ve burçların özellikleri sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Koç burçları genellikle inatçı olmalarıyla tanınırlar. Ancak, inatçı yapılarına rağmen, aslında oldukça uyumlu ve yapıcı bir yapıya sahiptirler. Zorluklar karşısında cesurca mücadele eden Koç burcu, güçlü bir karaktere sahiptir. Boğa burçları ise keyfine düşkün bir yapıya sahiptir. Rahatlarına ve keyiflerine düşkün olan Boğa burçları, özellikle yemeğe ve uykuya önem verirler. Bu nedenle, kendileri gibi olan burçlarla değil, kişilik uyumlarına daha fazla önem verirler. Astroloji, burçların kişilik özelliklerini ve uyumlarını inceleyerek insan ilişkilerinde rehberlik eder.

Birbirleriyle uyumlu olan burçlar, şöyle sıralanabilir:

  • Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova, Balık
  • Boğa: Başak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç
  • İkizler: Terazi, Kova, Aslan, Koç,
  • Yengeç: Akrep, Balık, Aslan, Başak, Boğa, İkizler
  • Aslan: Yay, Koç, Başak, Terazi, İkizler, Yengeç
  • Başak: Boğa, Oğlak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç
  • Terazi: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay
  • Akrep: Balık, Yengeç, Yay, Oğlak, Başak, Terazi
  • Yay: Koç, Kova, Terazi, Akrep
  • Oğlak: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay
  • Kova: İkizler, Terazi, Yay, Koç
  • Balık: Yengeç, Akrep, Koç,

Burç uyumları konusunda bazı burçların uyum seviyeleri diğerlerine göre daha fazla olmasından dolayı diğer burçlara nazaran daha kolay iletişim kurabilir ve daha kolay anlaşabilirler.

Astrolojide Burç Uyumları Ve Burçların Özellikleri Nelerdir?

Burçların birbirlerine ilişki uyumları, astrolojiye göre şöyle sıralanabilir:

  • Koç: Terazi, Yay ve Aslan
  • Boğa: Başak, Boğa ve Akrep
  • İkizler: Kova, Terazi ve Yay
  • Yengeç: Balık, Akrep ve Başak
  • Aslan: Koç, Yay ve Kova
  • Başak: Balık, Boğa ve Oğlak
  • Terazi: Koç, İkizler ve Kova
  • Akrep: Yengeç, Balık ve Boğa
  • Yay: Koç, Aslan ve Kova
  • Oğlak: Boğa, Başak ve Yengeç
  • Kova: İkizler, Terazi ve Koç
  • Balık: Başak, Oğlak ve Boğa

Burçların ilişkilerinde burç uyumu yakalayabilmeleri için yükselen burçlarının etkisi de büyüktür. Bu nedenle de kendisi ile eş ya da partnerlerinin uyumunu öğrenmek isteyen kişilerin yükselen burçları üzerinden uyumlarını kontrol etmeleri daha olumlu sonuçlar verebilir.

Burçların Özellikleri Nelerdir?

Astrolojide burçların özellikleri, şöyle sıralanabilir:

  • Koç: Koç burçları genellikle inatçı olmaları ile bilinirler. İnatçı ve dediğinin olmasını sürekli isteyen bu burç, aslında oldukça da uyumlu ve yapıcı yapıdadır. Koç burcu, her zorluğun üstesinden gelmeye çalışan burçlar arasında yer alır.
  • Boğa: Zodyak'ın keyfine düşkün burçları arasında yer alır. Boğa burçları, rahatlarına, uykuya ve yemeğe en düşkün burçlar arasında yer alırlar. Bu nedenle boğa burçları kendileri gibi olan burçlarla değil kişilerle daha kolay anlaşırlar.
  • İkizler: İkizler burcu insanları, dengesiz olarak bilinseler de dengesizlikleri genellikle kararsızlık ve ani durum değişiklikleri olarak yansır. İkizler burcu, aynı zamanda çalışkan burçlar arasında da yer alır.
  • Yengeç: Yengeç burçları, astrolojinin evi en çok seven burcudur. Evcimenliklerinin yanında ise çok kıskançtırlar.
  • Aslan: Aslan burcu dendiği zaman ego ve para akla gelir. Aslanlar, parayı yönetmeyi iyi bilmelerinden dolayı genellikle maddi sıkıntı çekmeyen burçlar arasındadır.

  • Başak: Titizlikleri ile anılan başak burçları, bununla beraber oldukça düzenli çalışan burçlar arasında da yer alır. Temizlikleri ve düzenleri ile beraber birçok kişinin dikkatini çekerler.
  • Terazi: Terazi burcu, adaletin burcu olarak da bilinir. Teraziler her ilişkilerinde adaletli olmalarına karşın bir o kadar da dengesizdir.
  • Akrep: Zodyak'ın en çapkın burcu olarak anılır. İnsan ilişkileri güçlü olan akrep burçları, ilişkilerini genellikle cinsel ilişkiler üzerine kurar.
  • Yay: Gezmeyi en çok seven burçtur. Yay burçları, burç uyumunu da en az önemseyen burçlar arasında yer alır.
  • Oğlak: Çalışkan burç olarak adlandırılırlar. Oğlak burçları, ikizler burcu kadar dengesiz olmasa da dengesiz ve çapkındırlar.
  • Kova: Zodyak içinde en zeki olarak bilinen burçtur. Ancak kovalar, içinde bulundukları duruma göre ikizlerden daha dengesiz olabilir. Öyle görünmemelerine rağmen en sadık burçlardan da biridir.
  • Balık: Duygusallıkları ile bilinen balık burçları, azim burcu olarak da bilinirler.

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