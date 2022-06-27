Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri nelerdir? HANGİ BURÇ HANGİ BURÇLA UYUMLU?

Astrolojide, burç uyumları ve burçların özellikleri sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Koç burçları genellikle inatçı olmalarıyla tanınırlar. Ancak, inatçı yapılarına rağmen, aslında oldukça uyumlu ve yapıcı bir yapıya sahiptirler. Zorluklar karşısında cesurca mücadele eden Koç burcu, güçlü bir karaktere sahiptir. Boğa burçları ise keyfine düşkün bir yapıya sahiptir. Rahatlarına ve keyiflerine düşkün olan Boğa burçları, özellikle yemeğe ve uykuya önem verirler. Bu nedenle, kendileri gibi olan burçlarla değil, kişilik uyumlarına daha fazla önem verirler. Astroloji, burçların kişilik özelliklerini ve uyumlarını inceleyerek insan ilişkilerinde rehberlik eder.

Birbirleriyle uyumlu olan burçlar , şöyle sıralanabilir:

Koç: Aslan, Yay, İkizler, Kova, Balık

Boğa: Başak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç

İkizler: Terazi, Kova, Aslan, Koç,

Yengeç: Akrep, Balık, Aslan, Başak, Boğa, İkizler

Aslan: Yay, Koç, Başak, Terazi, İkizler, Yengeç

Başak: Boğa, Oğlak, İkizler, Yengeç, Balık, Koç

Terazi: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay

Akrep: Balık, Yengeç, Yay, Oğlak, Başak, Terazi

Yay: Koç, Kova, Terazi, Akrep

Oğlak: Boğa, Başak, Kova, Balık, Akrep, Yay

Kova: İkizler, Terazi, Yay, Koç

Balık: Yengeç, Akrep, Koç,

Burç uyumları konusunda bazı burçların uyum seviyeleri diğerlerine göre daha fazla olmasından dolayı diğer burçlara nazaran daha kolay iletişim kurabilir ve daha kolay anlaşabilirler.