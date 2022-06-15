15 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOVA: : KİŞİSEL enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Ciddi adımlar atabilirsiniz.