17 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz.
Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergiliyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.