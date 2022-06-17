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    • 17.06.2022 09:02
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    17 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Haziran 2022 Cuma günlük burç yorumları... Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli yapınızı bozmamalısınız. 17 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Haziran 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma ortamı yaratmamalısınız.



    BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz.
    Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.


    İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergiliyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.


        YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
        Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün.
        Paylaşım duygunuz her zaman önemli.



        ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.



        BAŞAK: SİZİ anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz.



            TERAZİ: DUYGULARINIZI paylaşırken dikkatli olmalı, ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için, size yardım ediyor.



            AKREP: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.



            YAY: ORTAKLARINIZLA veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.



                OĞLAK: KİŞİSEL ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.



                KOVA: AYKIRI düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.



                BALIK: OLAYLARI abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
                Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli yapınızı bozmamalısınız.
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                Haberler Burçlar 17 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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