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    • 26.06.2022 08:48
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    • 26.06.2022 08:50
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    26 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları... Yönetici gezegeniniz olan Neptün burcunuzda geri gidiyor. Özgürce ve rahat düşünmenize de yardım ediyor. 26 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 26 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zamanlarda, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi de ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

    BOĞA: Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Buna dikkat edin.

    İKİZLER: Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz. Bugün içinde kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız.

        YENGEÇ: Merkür"ün konumu sizin pratik düşüncelerle hareket etmenizi sağlayacak. Bugün hızlı hareket ediyor ve her konuda üstün yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Olaylara tepkili olabilirsiniz.

        ASLAN: Sizin sabit yönlerinizi bilenler, soru sormak söz konusu olduğu zaman, oldukça karamsarlaşabiliyorlar. Böyle durumlarda ise birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

        BAŞAK: Kafanızda uğraştığınız işin dışında kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Mantıklı davranmakla kazanacaksınız. Hedeflerinize yaklaşırken, kendinizi sevdirmeyi biliyorsunuz.

            TERAZİ: Dış yapınızdan neşeli gibi görünmenize rağmen, dışa yansıyan yüzünüzde rahat bir ifade var. Bugün sevdiklerinizin yardıma koştuğunuz bir gün olacak. Dikkat edin, yorgun düşüyorsunuz.

            AKREP: Kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.

            YAY: Duygusal yönleriniz ön plana çıktığı zaman, mantığınız yardıma geliyor. Sürekli ikilem yaşadığınızı düşünenler yanılıyorlar. Yaşamı olduğu gibi kabul eden ender kişilerden birisiniz.

                OĞLAK: Kaliteli yaşamayı çok seviyorsunuz. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermediğiniz için olaylara hemen çözüm üretebiliyorsunuz.

                KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler de var.

                BALIK: Bugün duygusal konularda, derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Yönetici gezegeniniz olan Neptün burcunuzda geri gidiyor. Özgürce ve rahat düşünmenize de yardım ediyor.
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                Haberler Burçlar 26 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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