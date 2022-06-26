26 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zamanlarda, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi de ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
BOĞA: Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Buna dikkat edin.
İKİZLER: Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz. Bugün içinde kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız.