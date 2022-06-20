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    • Burçlar
    • 20.06.2022 08:48
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    • 20.06.2022 08:52
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    20 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar olacak. 20 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Sorumluluklarınız can sıkıcı ama kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışma şart. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Şartlarınızın olumlu olması sizi etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince can sıkıyor. Acele etmeyiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Uzun vade işlerden hoşlanıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyer ve toplumsal başarınıza güç veriyor. Başarınız yüksek.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Yeni düşünceler peşinde koşarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Ailenizle ilgili sorunlar gündeme gelecek. Güneş her işi yaşama geçirmede size destek veriyor. Zihinsel etkinliğinizin yoğunluğu istediğiniz şartları size sunacak. Mantıklısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Maddi konularda istediğiniz bağlantıları gerçekleştirmek için sosyal statünüzü kullanabilirsiniz. Yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalısınız. Sistemlisiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Kısa yolculukların sağladığı avantajlar ortada. Bugün bulunduğunuz ortamdan istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Etkin ve cazibeli bir konuşma yapınızla etkileyicisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Yaşamınızda doğru ve yanlışları gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Dengelerinizin bozulmasına tahammülünüz yok. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız. Sizi suçlayanlara karşı hep bir savunmanız var.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar olacak. Bunlarla mücadele edeceksiniz.
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                Haberler Burçlar 20 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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