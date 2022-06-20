20 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Sorumluluklarınız can sıkıcı ama kendinizi ispat etmeniz için sıkı bir çalışma şart. Duygularınız farklı işlerden yana olsa bile, içinde bulunduğunuz durum oldukça önemli.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Şartlarınızın olumlu olması sizi etkilemiyor. Attığınız her adımda yeni heyecanlar yaşamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızın ters algılanması yeterince can sıkıyor. Acele etmeyiniz.