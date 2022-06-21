21 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BUGÜN Güneş ve Jüpiter uyumlu bir açı yapıyor.. Uzun süredir, beklediğiniz mutlu kararları alabilirsiniz.
Kendinize güveniyor ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsunuz.
BOĞA: YÖNETİCİ gezegeniniz Venüs'ün Neptün'le yaptığı açıdan olumlu etkileneceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız mutlu beraberliklerden istediğiniz performansı sağlayacaksınız.
İKİZLER: AŞK yaşantınızda ilgili önemli gelişmeler mevcut. Çevrenizden destek beklemeniz sizi yanlış yönlenmenize neden olabilir. Olaylara pratik bir şekilde yaklaşmanız sizi ilgi odağı yapacak.