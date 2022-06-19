19 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmekten hoşlanıyorsunuz. Güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için, bugün maddesel konulara odaklaşmak istiyorsunuz.
BOĞA: AŞK konusunda duygusal değişimler içindesiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkat çekici davranışlar gösterebilirsiniz.
Sosyal yaşantınızla ilgili hareketlenme, fiziksel anlamda sizi yorabilir.
İKİZLER: SON günlerde çevrenizde oldukça hareketli bir yapı sergiliyor ve çocukluk yıllarına dayanan alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Bugün, Fazla gezmek ve eğlenmek isteyebilirsiniz.