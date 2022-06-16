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    • 16.06.2022 09:08
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    16 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Haziran 2022 Perşembe günlük burç yorumları... İlişkilerinizi irdelemek yerine sükunetle yaklaşmalısınız. 16 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Haziran 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.



    BOĞA: AŞK ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınızın size aşık olma olasılığınız yüksek. Aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirebilir.



    İKİZLER: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler sizi güçlendirecek.



        YENGEÇ: BUGÜNLERDE gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.



        ASLAN: BUGÜNLERDE iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz hızlanacak. Gelirleriniz artarken, bu çabalarınız sizi de yoracak. Ortaklıklar yaşamınızda önemli bir yer alacak.



        BAŞAK: SOSYAL kariyerinizin iş durumunuz etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak. Yeni çevrelere girecek ve yeni dostlarınız sayesinde önemli kapıların açıldığını göreceksiniz.



            TERAZİ: DUYGUSAL anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri bir kenara koymalısınız. Yarım kalan tedavileriniz ihmal etmeyerek tamamlayın.



            AKREP: BUGÜN, düşüncelerinizle baş başa kalacak ve geçmişi düşüneceksiniz. Eski olayların artık sizi yıpratmasına izin vermeyeceksiniz.
            Güçlü motivasyonunuzun sizi olumlu etkileyeceği bir gerçek.



            YAY: GİRDİĞİNİZ ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bugünlerde seyahatlerin getireceği önemli avantajları iyi kullanmalısınız. Zihinsel yorgunluk söz konusu.



                OĞLAK: İŞ gücünüzün yüksek olduğu bir dönem. Çevrenizin olanakları sizi pozitif destekleyecek. Arkadaş çevrenizle iş ilişkilerinizi olumlu pozisyonlarla birleştireceksiniz.



                KOVA: AİLENİZİN sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca sizin sağlığınız da biraz hassas olacaktır. Yaşamda düşlerinizle sağlığınız birlikte hareket edecek artı ve eksi etkileyecek.



                BALIK: BEKLEDİĞİNİZ sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizi irdelemek yerine sukunetle yaklaşmalısınız.
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                Haberler Burçlar 16 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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