16 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.
BOĞA: AŞK ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınızın size aşık olma olasılığınız yüksek. Aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirebilir.
İKİZLER: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler sizi güçlendirecek.