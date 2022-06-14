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    • Burçlar
    • 14.06.2022 08:46
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    • 14.06.2022 08:46
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    14 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Haziran 2022 Salı günlük burç yorumları... Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor. 14 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Haziran 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizle karşılıklı sinerjiniz artıyor.

    BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.

    İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.
        Böylece gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız.

        ASLAN: KENDİNİZLE ilgili olumsuz şeyler düşünmemelisiniz.
        Dengeleriniz çok önemli.
        Sorunların üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahip olmanız rağmen dikkatli olmalısınız. İnsanlar sizden etkileniyor.

        BAŞAK: İÇİNİZDEKİ karmaşalar nedeniyle çevrenizden soyutlamak isteyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır Sevdiklerinizle duygu birliği içinde olsanız bile, geçmiş yüzünden tartışabilirsiniz.

            TERAZİ: SÜRPRİZLERE karşı hazırlıklı olmalısınız.
            İsteklerinizi kolay bir şekilde yaşama geçireceksiniz. Bu arada şansınız da artıyor. Yeni girişimler için, kendinizi cesur hissediyorsunuz.

            AKREP: BUGÜN zihinsel dağınıklığınız var. Herkese aynı anda söz vermeniz, sizin için iyi olmuyor. Değişen hava şartları, sindirim sisteminizi etkileyecek. Alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak kalın.

            YAY: KARŞINIZDAKİ kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz ve başarılısınız.

                OĞLAK: YAPTIĞINIZ işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ediyorsunuz.
                Başarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

                KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün içindesiniz. Arzularınızın tavanı yüksek; sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak.

                BALIK: DUYGUSAL yaşamınızla ilgili değişimler yapmalısınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız. Kısa vadeli sözleşmeler yaparak başarınız artıyor.
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                Haberler Burçlar 14 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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