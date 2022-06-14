14 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BUGÜN çevreniz sizden etkilenirken, fikirlerinize karşı çıkamıyorlar. İlişkileriniz tutkulu bir hal alıyor. Dış görünümünüzle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Partnerinizle karşılıklı sinerjiniz artıyor.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var. Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken, iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.
İKİZLER: GÜCÜNÜZÜN yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Dostlarınızın sırları konusunda ketum davranacaksınız.