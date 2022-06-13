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    • Burçlar
    • 13.06.2022 08:50
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    • 13.06.2022 08:50
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    13 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Duygusallığınızın bazı problemlere neden olduğunu görüyorsunuz. 13 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    PARTNERİNİZLE olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşam geçireceksiniz. Koşulları fazlasıyla zorlayacaksınız. Baskıcı davranmakla çok şey kaybedebilirsiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    YAKIN dostlarınızın size destek vereceği gündeme gelecektir. Yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirebilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin duygusal değişimleri yüzünden, birçok fırsat başladığı gibi bitebiliyor. Yaşam kalitenizi artıracak dış etkenler, aynı zamanda kaybettiren unsurlar olabiliyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, kişisel duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        HEDEFİNİZ belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Engeller karşısında pes etmiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz konular ilginizi çekebilir. İsteklerinizde artış var.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            YAŞAM rutinleriniz nedeniyle anlaşılması zor biri olarak tanınıyorsunuz. Enerjiniz düştüğü zaman, iş veriminiz azalıyor. Çalışmalarınıza yön verecek farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            DUYGUSAL derinliğiniz çok güçlü. Katıldığınız toplantılarda istemeden insanlar üstünde baskı kuruyorsunuz. Bugün, içinizdeki fırtınalara dur demelisiniz. Kendinizi ispat etmek zorunda değilsiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir günü yaşıyorsunuz. Bugün enerjinizi kontrol etmeli ve sevdiklerinizi üzmekten vazgeçmelisiniz. Sorumluluk duygunuz yüzünden yorgun düşüyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                DEĞİŞİM içinde olmanıza rağmen, ısrarcı davranmayı kapris haline getirdiniz. Aşkta aksilikler yaşayabilirsiniz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Olumsuzluklar sizi sıkıyor.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                PARTNERİNİZDEN çok fazla şey talep ediyorsunuz. Alıngan bir tutum içinde olacaksınız. Karşınızdakilerin farklı olmaları sizi üzmemeli. Tecrübelerinizi geliştirmeli ve kişisellikten uzaklaşmalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                BUGÜN, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlayabilirler.

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                Haberler Burçlar 13 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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