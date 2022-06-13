13 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
PARTNERİNİZLE olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız ortak kararları yaşam geçireceksiniz. Koşulları fazlasıyla zorlayacaksınız. Baskıcı davranmakla çok şey kaybedebilirsiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
YAKIN dostlarınızın size destek vereceği gündeme gelecektir. Yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirebilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.