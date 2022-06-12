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    • Burçlar
    • 12.06.2022 08:47
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    • 12.06.2022 08:51
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    12 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları... Duygusallığınızın bazı problemlere neden olduğunu görüyorsunuz. 12 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 12 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.

    BOĞA: SİZİ anlamak o kadar kolay değil.
    Titiz ve yargılayıcı yönlerinizi gizleyerek olayları çok daha farklı bir şekilde ele almak ve işin maddi yönlerini değerlendirmek istiyorsunuz.

    İKİZLER: BUGÜN detayları çabuk gören bir performans sergiliyorsunuz. Üstelik idare etmeniz gereken çok fazla konu varken, sizi motivasyonunuzu bozmadan bir çok karmaşanın altından kolayca kalkıyorsunuz.

        YENGEÇ: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor.
        Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir.

        ASLAN: DUYGUSAL yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz. Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarına hız kazandırmak istiyor olmanız önemli.

        BAŞAK: GİZLİ planlar yapıyor istediğiniz performansı yakalamaya çalışıyorsunuz.
        Yaratıcı bir algılama gücüne sahip olduğunuz bir gün. Arkadaşlarınızın sezgisel davranışlarınızdan etkileneceksiniz.

            TERAZİ: DOĞRU insanlara doğru işler yapmaktan yanasınız. Disiplin duygusu içinde olmanız sizi eleştirici yapıyor.
            Girdiğiniz topluluklarınızda, sizi ikna etmeleri oldukça zor olacak.

            AKREP: İŞ yaşantınızda değişim içinde olmanıza rağmen takıntılarınız yüzünden, istediğiniz performansı sergileyemiyorsunuz.
            Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirme konusunda şartları elde edeceksiniz.

            YAY: ÇEVRE ilişkilerinizde planlı hareket ettiğiniz için, bugün kendinizi daha dingin hissedeceksiniz. Kurallarınızın doğru işlediğiniz görmek sizi işlerinize olumlu bir şekilde yaklaştırıyor.

                OĞLAK: PARTNERİNİZİN duygusal yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz.
                Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerin farklı ve yaratıcı yönlerinden etkileniyorsunuz. Risk söz konusu.

                KOVA: İŞİNİZLE ilgili gelişmeleri takip ederken, çok fazla hareket halinde olmanız gerekiyor. Her şeyi yavaştan almayı sevdiğiniz için, bitmesi gereken işlerinizin fazla ilerlemediğini göreceksiniz.

                BALIK: İDEALLERİNİZİN sizi önemli noktalara getireceğini bildiğiniz için, disiplinli yönlerinizden taviz vermek istemiyorsunuz.
                Duygusallığınızın bazı problemlere neden olduğunu görüyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 12 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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