12 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacaksınız.
BOĞA: SİZİ anlamak o kadar kolay değil.
Titiz ve yargılayıcı yönlerinizi gizleyerek olayları çok daha farklı bir şekilde ele almak ve işin maddi yönlerini değerlendirmek istiyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN detayları çabuk gören bir performans sergiliyorsunuz. Üstelik idare etmeniz gereken çok fazla konu varken, sizi motivasyonunuzu bozmadan bir çok karmaşanın altından kolayca kalkıyorsunuz.