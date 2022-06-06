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    • 06.06.2022 09:28
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    6 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz. 6 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı her zamanki gibi paylaşmaya çalışın.
    İçinize kapanmak size yakışmıyor.

    BOĞA: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Dostlarınızın fikirleri size motivasyon oluyor.

    İKİZLER: Bugün, çevrenizden çabuk etkilenecek ve fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı konumda hissetmek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

        YENGEÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji hata yapmanıza neden olabilir.

        ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük kısmını sosyal ilişkilerinizdeki başarıya borçlusunuz. Bencil imajınızın tersine, her fırsatta sergilediğiniz yardımsever yapınız çevrenizi büyülüyor.

        BAŞAK: Bugün, özgürlük isteği ile hareket edeceksiniz.
        Karşılaştığınız engeller karşısında sinirli tavırlar içinde olabilirsiniz. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gereken bir gün.

            TERAZİ: Duygusal anlamda mutlu hissedeceksiniz.
            Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri ön planda olacak. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size motivasyon sağlıyor.

            AKREP: Bugün öfkenizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.

            YAY: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman, her alanda başarı şansınız artıyor.

                OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, belli bir strateji uygulamalısınız.

                KOVA: Bugün, maddi konulardaki beklentilerinizi büyük ölçüde karşılayabilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü kullanmak için mükemmel bir dönem. Farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

                BALIK: Duygularınız bugün çok değişken. Parterinizle karşıt düşünceler içinde olmanız hiç sorun değil. Zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen sezgisel yapınız, sizi her tür güçlükten koruyor.
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                Haberler Burçlar 6 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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