6 Haziran 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı her zamanki gibi paylaşmaya çalışın.
İçinize kapanmak size yakışmıyor.
BOĞA: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Dostlarınızın fikirleri size motivasyon oluyor.
İKİZLER: Bugün, çevrenizden çabuk etkilenecek ve fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı konumda hissetmek için, hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.