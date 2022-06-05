5 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.
Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.
BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı ve kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.
İKİZLER: KARŞI cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.
Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz.