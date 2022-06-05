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    • Burçlar
    • 05.06.2022 08:47
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    • 05.06.2022 08:51
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    5 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları... Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz. 5 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 5 Haziran 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.
    Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.

    BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı ve kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.

    İKİZLER: KARŞI cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.
    Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz.

        YENGEÇ: KÖKTEN çözümlemeniz gereken sorunlarınız varken, bazı olaylara karşı umursamaz bir tavır sergilemeniz çevrenizde şaşkınlıkla karşılanıyor. Düşüncelerinizi paylaşmak için dostlara ihtiyacınız var.

        ASLAN: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.

        BAŞAK: SİZDEN bekledikleri konuda vakit geçirmeden, somut fikirlerinizden oluşan bir taslak hazırlamalısınız. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Sınırlarınızın belirlemeniz gereken bir dönem.

            TERAZİ: DENGELİ yapınız sayesinde her soruna akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

            AKREP: İŞ yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.
            Mars'tan aldığınız olumlu etkiler sayesinde, düşüncelerinizi çok hızlı bir şekilde yaşama geçirebileceksiniz. Enerjinizi doğru ve yalın bir şekilde kullanmalısınız.

            YAY: ARAŞTIRMAYA yönelik çalışmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, kendinize zaman tanımalısınız. Bugün istediğiniz duygusal güveni karşı tarafa vermemekle suçlanabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

                OĞLAK: KURUNTULU yapınızı her zaman ortaya çıkarmıyor ve karşınızdaki kişileri kırmak istemiyorsunuz..Elde ettiğiniz sonuçların size sağladığı yararları görmek, sizi eski kararlarınızdan döndürebilir.

                KOVA: DUYGUSUZ olmadığınız kesin, fakat olaylara fazla mantık çerçevesinde bakıyorsunuz.
                Sezgisel yönlerinizi açığa çıkarmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Ay'ın konumu coşkularınızı atağa kaldıracak.

                BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları birlikte getirecek. Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz.

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                Haberler Burçlar 5 Haziran 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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