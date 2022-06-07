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    • 07.06.2022 08:55
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    7 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Haziran 2022 Salı günlük burç yorumları... Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İkinizde sorumluluğunuzu birbirinize yüklemek isterken, ilişkiniz tehlikeye atıyorsunuz. 7 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Haziran 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: İŞ yaşantınızda bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız.
    Tepkiler sizi ilgilendirmesin. Duygularınızda bencil davranarak karşınızdaki kişiyi acımasızca eleştiriyorsunuz.

    BOĞA: İŞ yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şeyi kabul ettiremiyorlar.
    Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz.
    Farklı olaylar gündeme geliyor. Çevreniz ne söylese haklı.

    İKİZLER: DÜN ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz. Artık problemler geride kaldı ve önünüz oldukça açık. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız.
    Engelleriniz kalkıyor.

        YENGEÇ: SABIRLI yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Daha dikkatli davranmalısınız. İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor.

        ASLAN: OLAĞAN işlerden sıkıldığınız için denememiş işleri tercih ediyorsunuz.
        Bugün sizin için fırsatlar günü olabilir.
        Akıllı davranmalısınız. Egemen ruhunuz, aşk ilişkinizi yanlış etkiliyor.

        BAŞAK: İŞLERİNİZİ yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve her an hata yapabilirsiniz.
        Başarınızı perçinlemek istiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bugün aşk ilişkinizde ifade zorluğu yaşayabilir.

            TERAZİ: BUGÜN oldukça verimli bir gününüz.
            Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz.
            Duygusal bir gününüzde olmanız her şeyi yanlış anlamanıza sebep oluyor.
            Dikkatli olmalısınız.

            AKREP: ELİNİZDEKİ konuların hızlı bitmesi gerekiyor ve siz, detayları daha çabuk atlamalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aynı dili kullanmıyorsunuz. O, sizden daha farklı bir yaklaşım bekliyor.

            YAY: İŞ yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz.
            Duygusal iniş çıkışlar yüzünden sevdiğinizle aranız açılabilir.

                OĞLAK: ORTAKLIKLARDA yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Aşk ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok.

                KOVA: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor. Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz. Bugün olaylara daha farklı bakarak geçmişle hesaplaşabilirsiniz.

                BALIK: KENDİ işleriniz takip ederken başkalarından yardım almak istiyorsunuz. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İkinizde sorumluluğunuzu birbirinize yüklemek isterken, ilişkiniz tehlikeye atıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 7 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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