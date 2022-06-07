7 Haziran 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İŞ yaşantınızda bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız.
Tepkiler sizi ilgilendirmesin. Duygularınızda bencil davranarak karşınızdaki kişiyi acımasızca eleştiriyorsunuz.
BOĞA: İŞ yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şeyi kabul ettiremiyorlar.
Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz.
Farklı olaylar gündeme geliyor. Çevreniz ne söylese haklı.
İKİZLER: DÜN ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz. Artık problemler geride kaldı ve önünüz oldukça açık. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız.
Engelleriniz kalkıyor.