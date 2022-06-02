2 Haziran 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇEVRENİZDE özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
Etrafınızdaki kişilerin davranışlarından anlam çıkarabilirsiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda her konuda çevrenizden takdir alıyorsunuz.
Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, yorgunsunuz.
İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız mümkün. Yeni tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.