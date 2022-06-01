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    • 01.06.2022 08:53
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    • 01.06.2022 08:57
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    1 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Haziran 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. 1 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

    BOĞA: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.
    İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.

    İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

        YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz.

        ASLAN: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
        Kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulayacaksınız.

        BAŞAK: PAYLAŞMA duygunuz yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz.
        İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.

            TERAZİ: SÜREKLİ değişimler içindesiniz.. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz.
            Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız.

            AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu sizde fark ediyorsunuz. Duygusal yaralanmalara açık bir gün içindesiniz.
            Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.

            YAY: DİKKAT çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve çalışırken, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

                OĞLAK: YOĞUN çalışma temponuzu sayesinde, bir çok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
                Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

                KOVA: İŞ birliğini seviyor olmanız, çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

                BALIK: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.
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                Haberler Burçlar 1 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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