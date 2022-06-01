1 Haziran 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: HIZLI düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
BOĞA: BUGÜN, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.
İsteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.