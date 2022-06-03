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    • 03.06.2022 08:48
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    • 03.06.2022 08:55
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    3 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Haziran 2022 Cuma günlük burç yorumları... Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. 3 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Haziran 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz

    KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.

    BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
    Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün.. Son günlerde elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.

    İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.

        YENGEÇ: BUGÜN, sevdiklerinizle bir araya gelerek, özellikle eski konularla ilgili unutulmuş olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu herkesin rahatlamasına neden olsa da; bazı konularda problemler artabilir.

        ASLAN: SON günlerde duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız.
        Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız.

        BAŞAK: KISA yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz.
        Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyacınız duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız.

            TERAZİ: BUGÜN kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.
            Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.
            Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartları kabul ettireceksiniz.

            AKREP: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalısınız.

            YAY: İSTEKLERİNİZDEKİ fiziksel artışlar sizi çekici yaparken, vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişi, seveceğiniz bir kişilik olabilir.

                OĞLAK: UZUN süredir önemini kaybetmiş olaylar ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu günde, girişimciliğiniz ön planda.

                KOVA: KENDİ doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyorlar. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz.

                BALIK: BUGÜN, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağı olduğunuz kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir.
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                Haberler Burçlar 3 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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