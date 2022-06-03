3 Haziran 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: SİZİN her zaman idealleriniz çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir.
BOĞA: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz.
Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün.. Son günlerde elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, hata kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: YAPICI ve yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşünerek, yeni bir düzen içindesiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor.